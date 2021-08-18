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В Новосибирске рассказали о туристическом потенциале Чечни

В Новосибирске рассказали о туристическом потенциале Чечни

Представители министерства туризма Чечни представили туристский потенциал республики совместно с компанией TUI в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.

На мероприятии присутствовали работники свыше 50 крупных туристических фирм Новосибирска.

"Подобные презентации министерство ЧР по туризму проводит систематически. Совсем недавно о туристском потенциале региона наши сотрудники рассказывали в Санкт-Петербурге и в Москве", - сказано в сообщении.

 

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Вестник Кавказа

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