Власти Грузии рассказали, после чего начнут прививать подростков с 12 лет

Вакцинация тинейджеров старше 12 лет в Грузии может стартовать уже осенью, рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Сейчас прививку от коронавируса могут сделать только жители Грузии старше 16 лет, и только препаратом Pfizer. С 18 лет доступны также Sinopharm и Sinovac. Привиться AstraZeneca можно лишь c 45 лет.

Гамкрелидзе напомнил, что уже сейчас многие страны, опираясь на заключения своих регуляторов, приняли решение о вакцинации подростков старше 12 лет. Власти Грузии, по его словам, ожидают соответствующей рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Как только будет рекомендация, конечно, мы начнем прививки. Думаю, осенью мы начнем прививать лиц этого возраста", - приводит слова главы ведомства Sputnik Грузия.