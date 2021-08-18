КЧР предрекли подъем уровня заболеваемости COVID-19

Эпидемиологи Карачаево-Черкесии ожидают рост числа случаев заражения коронавирусом с сентября. Об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Бескакотов.

"С начала нового учебного года я ожидаю подъем уровня заболеваемости коронавирусом, возможно он не будет большим. Дети съезжаются из разных концов страны, идут в свои классы, будут контактировать между собой. Они могут заражать друг друга, потом приходить в свои семьи. В результате возможен подъем заболеваемости", - приводит слова Бескакотова "Интерфакс".

Санврач подчеркнул, что повышение заболеваемости при отсутствии иммунитета у взрослых членов семьи. Для его формирования необходимо вакцинироваться от COVID-19.

Бескакотов добавил, что скорее всего, впоследствии уровень заболеваемости пойдет на спад, так достаточно большое количество жителей региона уже сделали противокоронавирусные прививки.