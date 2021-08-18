Власти Ставрополья планируют ввести курортный сбор на постоянной основе

Эксперимент по взиманию курортного сбора с отдыхающих, проводимый на Ставрополье с 2018 года, оказался успешным, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Я обратился к президенту, чтобы он был продолжен и утвержден на постоянной основе. У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем", - цитирует политика "Интерфакс".

Напомним, ранее на благоустройство Кавказских Минеральных Вод направлялось более 40 млн рублей, но после запуска эксперимента объем этих средств удалось значительно увеличить. За все время курортный сбор принес 784 млн рублей, за счет чего было создано 48 объектов. Кроме того, 20% от курортного сбора было направлено на содержание новых благоустроенных объектов.

Положительно оценивают изменения и приезжающие туристы, добавил губернатор, отметив, что курортный сбор будет дифференцирован: для жителей региона он станет льготным.