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Представитель "Талибана" рассказал о новом политическом устройстве Афганистана

Представитель &quot;Талибана&quot; рассказал о новом политическом устройстве Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане запрещенное в России движение "Талибан" не будет строить власть по демократической системе, заявил высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими в интервью агентству Reuters.

"Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата", - цитирует его ТАСС.

Хашими также заявил, что страной будет править совет талибов, а верховным лидером Афганистана станет предводитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

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