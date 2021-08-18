Марк Горин: Сапёры ANAMA проявляют героизм на бывших оккупированных землях

Недавно группа израильских журналистов посетила Карабах. Они стали свидетелями разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Затем журналисты посетили Гянджу и Агдам, наблюдая за процессом восстановления разрушенных населённых пунктов. Как отметил в беседе с «Вестником Кавказа» главный редактор газеты «Спутник» Марк Горин, несмотря на то, что оккупация почти полностью уничтожила многие населенные пункты, где прежде счастливо жили не только азербайджанцы, но и представители других народов, жизнь возвращается в эти регионы.