Фильм "Приключения маленького Бахи" снимут в Дагестане

В Дагестане стартовали съемки детского фильма о восьмилетнем мальчике по имени Баха. Об этом сообщает продюсерский центр "ВГИК-Дебют" на своей странице в Instagram.

"Это совместный проект "ВГИК-Дебют" и режиссера Александра Галибина. В фильм войдут три новеллы о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются", - сказано в сообщении.

В фильме принимают участие актеры местных театров. Съемки картины проходят в Дагестане. "Это семейное кино, в котором будет и лирическая история с глубокими размышлениями, и приключенческая комедия с тонким внутренним юмором", - добавили в центре.