Министр просвещения озвучил планы на начало учебного года в России

Учебный год в школах России начнется в традиционном формате, речи о дистанционном обучении нет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе областного августовского педагогического форума в Пензе.

"У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками", - цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что, благодаря самоотверженной работе педагогов, прошлый учебный год прошел в основном в очном режиме. Новый год начнется также в режиме офлайн, при этом будут соблюдаться требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасности учителей, учеников и родителей.

"Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать, в зависимости от своей методической системы, те или иные формы их использования", - уточнил Кравцов.