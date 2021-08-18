Путин и Рахмон обсудили Афганистан

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы главы двух стран обсудили ситуацию в Афганистане.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что лидеры государств договорились о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана.