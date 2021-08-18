Бельгийский полузащитник продолжит карьеру в Азербайджане

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписал контракт с бельгийским полузащитником Лорисом Броньо. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте команды.

Соглашение 28-летнего хавбека с его новым клубом рассчитано на два года.

Ранее Броньо выступал за бельгийский "Беерсхот". В сезоне 2020/21 полузащитник провел за команду 16 матчей в чемпионате Бельгии, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.