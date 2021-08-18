Мировое здравоохранение не успевает за дельта-штаммом

Распространение дельта-штамма Covid-19 опережает меры, реализуемые мировым сообществом, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", - приводит его слова РИА Новости.

Гебрейесус уточнил, что для воплощения в жизнь стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования необходим еще миллиард долларов, и напомнил о призыве ВОЗ к мировому сообществу собрать $7,7 млрд для программы ACT-Accelerator, цель которой - оперативно нарастить масштабы тестирования, поставок кислорода, лекарств, вакцин, средств защиты для медиков, а также развивать исследования и разработки в сфере инструментов здравоохранения нового поколения.