Шквалистый ветер обрушился на Москву

Сильный ветер прошелся по Москве, повалено более 10 деревьев. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Более 10 деревьев повалены сильным ветром в разных районах Москвы. Некоторые деревья упали на машины и повредили их. Пострадавших нет", - сказал собеседник.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, граде и ветре до 25 м/с в Москве и области до 10:00 19 августа. В ведомстве рекомендовали автолюбителям снизить скорость и избегать опасных маневров на дорогах. Пешеходам необходимо обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.