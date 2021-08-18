Путин провел первый разговор с Раиси

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Раиси с победой на выборах президента ИРИ и вступлением в должность.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в Кремле.

Президенты рассмотрели перспективы возвращения к СВПД по иранской ядерной программе.

Путин и Раиси уделили большое внимание ситуации в Афганистане, заявили о готовности способствовать установлению мира и стабильности в стране.

Лидеры также коснулись вопросов подготовки к саммиту ШОС в Душанбе с учетом поданной Тегераном заявки на полноформатное членство в этой организации.

Они также договорились о продолжении личных контактов.