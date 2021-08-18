Источник: Узбекистан принял сотни беженцев из Афганистана
Порядка 150 беженцев из Афганистана размещены в палаточном лагере близ границы в Узбекистане, среди них 17 женщин и детей, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Он уточнил, что в лагере налажена охрана, медики оказывают помощь нуждающимся, пишет Sputnik Узбекистан.
Перед размещением все беженцы прошли тестирование на Covid-19, ни одного инфицированного не выявлено.
Обитатели лагеря получают нормальное питание и вещи первой необходимости. Сведений о сроках их пребывания в лагере и дальнейшей судьбе нет.
Кроме того, источник сообщает, что около 650 афганских военнослужащих, прилетевших в Узбекистан на самолете, также временно размещены в ковид-центре около местного военного полигона.
Вестник Кавказа
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