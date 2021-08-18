В Грузии приготовили для Саакашвили большую коллекцию галстуков

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президента Михаила Саакашвили ожидают "большая коллекция галстуков" и тюрьма с "комфортными условиями", если тот вернется на родину.

"Никогда не вернется то темное время, когда угнетатель, клоун Саакашвили правил страной. Он сейчас находится в статусе беженца, по собственному желанию оставив грузинский паспорт и взяв украинское гражданство. И из Украины его выдворили буквально за волосы, а сегодня он учит и угрожает нам. Если хочет приехать, то пусть приезжает, у нас есть большая коллекция галстуков и обещаем ему комфортные условия в тюрьме", - приводит слова Гарибашвили "Интерфакс".

Ранее в соцсетях Саакашвили заявил, что намерен приехать осенью в Грузию, чтобы возглавить оппозицию на местных выборах. Представители партии "Грузинская мечта" подсчитали, что в течение последних пяти лет бывший глава республики уже 16 раз обещал приехать в Грузию, но так и не сдержал слова.

Напомним, что Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии по нескольким уголовным делам.