В МИД Грузии рассказали, будет ли страна принимать беженцев из Афганистана

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что Грузия не намерена принимать беженцев из Афганистана.

При этом он подчеркнул, что власти даже не обсуждают данный вопрос, передает "Грузия Online".

Утром 18 августа в Тбилиси из Афганистана прибыл венгерский самолет, на борту которого находились шесть граждан Грузии, работавших в Кабуле по контракту в американской компании. В аэропорту их встречали родственники, представитель МИД а также глава администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили.

Как отметил Хвтисиашвили, на венгерском самолете не было беженцев из Афганистана. На борту воздушного судна находились несколько десятков граждан европейских стран, которых затем на других самолетах доставили из Тбилиси в свои страны.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.