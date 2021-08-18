Лавров и Тлеуберди обсудили Афганистан и борьбу с бытовым национализмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками ситуации в Афганистане, сложившейся после поспешного вывода войск США и НАТО. Особое внимание было уделено последствиям этих событий для обеспечения безопасности в Центральной Азии. В этом контексте особое значение имеет согласование подходов союзников по ОДКБ, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе через Контактную группу ШОС-Афганистан", - сказано в нем.

Дипломаты озвучили общее мнение о том, что первые высказывания и действия талибов позволяют надеяться на урегулирование всех внутриафганских проблем путем переговоров, посредством инклюзивного политического процесса, в котором примут участие различные политические и этноконфессиональные силы. Лавров и Тлеуберди также обратили внимание на большое значение обеспечения безопасности дипмиссий зарубежных стран в Кабуле.

Кроме того, министры обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, выразив в том числе солидарность в связи с необходимостью борьбы с любыми формами бытового национализма, дискриминацией по признаку национальности.

Главы МИД договорились поддерживать тесные контакты по этим вопросам по линии различных механизмов российско-казахстанского взаимодействия в целях всестороннего соблюдения прав граждан.