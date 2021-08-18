ОАЭ приютили Ашрафа Гани и его семью

МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей находятся в стране.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", - сказано в сообщении.

Напомним, что 15 августа запрещенное в России движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном, захватив практически без сопротивления столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией лидер этой страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну.