Что ждет порт Чабахар в коридоре ”Север-Юг" при талибах

На фоне захвата талибами (движение "Тадибан" запрещено в РФ) власти в Афганистане будущее финансируемого Индией проекта иранского порта Чабахар представляется туманным, пишет The Hindu Business Line.

”Несмотря на хорошие отношения между Индией и Ираном, обстановка становится все напряженнее. Объемы грузов, отправляемых через Чабахар, сокращаются с прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Фиаско в Афганистане может оказаться последней каплей. Ситуация должна стабилизироваться, чтобы у нас появилось четкое понимание происходящего”, - сказал чиновник, который до недавнего времени участвовал в проекте.

Уже несколько месяцев Индия не может осуществить план по установке четыре новых рельсовых причальных кранов (RMQC) или причальных кранов типа ”судно-берег” в порту Чабахар из-за того, что производители оборудования опасаются сотрудничать из-за санкций, введенных против Ирана. С сентября прошлого года компания India Ports Global Ltd вынуждена была продлить тендер 15 раз. Хотя США исключили Чабахар из санкционного списка, потенциальные производители кранов не хотят рисковать. Кроме того, государственная компания India Ports Global Ltd, которой поручено развитие и управление портом, с сентября прошлого года работает без штатного управляющего директора.

Влияние событий в Афганистане

Поскольку Афганистан не имеет выхода к морю, импорт в страну осуществляется либо через Пакистан, либо через Иран. По сравнению с маршрутом через Карачи или Бендер-Аббас, чабахарский маршрут гораздо короче. ”США хотели, чтобы Афганистан больше зависел от Индии и Ирана, чем от Пакистана”, - сказал чиновник. Афганистан проявил ”дружеское расположение к Индии” и даже подписал транзитное соглашение с Нью-Дели и Тегераном в дополнение к проекту развития порта. ”США позволили Индии продолжить работу по Чабахару, несмотря на санкции, введенные в отношении страны Персидского залива в связи с ее ядерной программой. Таким образом они хотели помочь Афганистану в его восстановлении”, - добавил чиновник. По его словам, порт важнее ”для Афганистана, чем для Ирана”.

Другой чиновник, занимавшийся обработкой грузов в Чабахаре, наоборот считает, что ”порт не имеет никакого отношения к Афганистану”: ”Чабахар строится, чтобы из Каспийского моря обеспечить выход на Восток и Запад в рамках Международного транспортного коридора ”Север-Юг”. В данном случае Афганистану помогали просто из сочувствия”, - сказал он.

Международный транспортный коридор ”Север-Юг” - мультимодальная сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км, созданная с целью перевозки грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой. ”Восстановление Афганистана связано с успехом Чабахара, а не наоборот”, - добавил второй чиновник.

Усиление роли Индии в проекте

Участие Индии в развитии Чабахара предоставит стране альтернативный и надежный маршрут доступа в Афганистан с использованием ранее вложенных инвестиций в строительство транзитного шоссе Зарандж-Деларам. Порт Чабахар, расположенный в провинции Систан-Белуджистан на юго-восточном иранском побережье (за пределами Персидского залива), предоставляет Индии выход в Афганистан и Среднюю Азию по морю и по суше через восточные границы Ирана. Проект считается стратегически важным для развития региональных морских транзитных перевозок в Афганистан и Центральную Азию.

В мае 2016 года индийская и иранская компании India Ports Global и Aria Banader Iranian Port & Marine Services Company подписали соглашение на оборудование и эксплуатацию контейнерных и многоцелевых терминалов в Шахид Бехешти в рамках первой фазы порта Чабахар с капитальными вложениями в размере $85,21 млн, учитывая ежегодную упущенную выгоду в размере $22,95 млн по 10-летней аренде. Поступления от грузовых перевозок будут разделяться между Индией и Ираном в соответствии с согласованной формулой.

Осуществление проекта задерживается из-за американских санкций. Хотя десятилетний период эксплуатации еще не начался, Индия и Иран используют порт в рамках годового краткосрочного соглашения, так называемого ”нулевого контракта” с учетом проблем финансирования покупки ключевого погрузочно-разгрузочного оборудования, в частности кранов RMQC.