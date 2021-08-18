В Краснодаре на парковке OZ МОЛЛ тушили вспыхнувший грузовик

Сегодня днем в Краснодаре на парковке торгово-развлекательного центра OZ МОЛЛ загорелся грузовик, спасателям пришлось эвакуировать всех посетителей и работников ТРЦ.

Информация о пожаре появилась в социальных сетях в районе 14:40. Очевидцы сообщали, что в торговом центре эвакуируют посетителей, задымление шло со стороны универмага "Окей".

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру МЧС в 14:20. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась кабина грузового автомобиля, в котором привезли товар, на внутреннем паркинге. Площадь пожара составила 8 кв м, - передает портал Юга.ру.

В 14:41 специалисты ликвидировали открытое горение, а спустя три минуты полностью потушили огонь. Тушением занимались 16 спасателей и 8 пожарных машин, из ТРЦ были эвакуированы 1 тыс 500 человек. К счастю, обошлось без жертв и пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.