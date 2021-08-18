Стали известны точные даты Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте медиаофиса мероприятия.

В нем также сказано, что на труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря текущего года.

Как отмечается, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 16 августа.

Напомним, Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь.

Предварительные итоги будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги будут опубликованы IV квартале 2022 года.