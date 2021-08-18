В Казахстане заявили, что динамика российско-казахстанской торговли восстанавливается

Отношения между Россией и Казахстаном развиваются, констатировал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, который прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом.

Он также отметил восстановление показателей торговли после сложного 2020 года. "Наши с вами встречи носят регулярный характер. Хотел бы отметить, что после сложного для всех 2020 года в текущем году восстанавливается динамика торгово-экономических отношений", - цитирует Мамина ТАСС.

премьер-министр Казахстана отметил, что по итогам 2020 года торговля между РФ и Казахстаном сократилась да 9%. В январе-июне текущего года наблюдается увеличение объемов торговли на 27%. "Еще один важный фактор - в сравнении с допандемийным периодом 2019 года этот показатель [за январь-июнь] вырос на 19%", - также отметил он.