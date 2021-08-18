Хабиб рассказал, что думает о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

"Сейчас пришел Карпин, и нужна новая энергия. Он вызвал других людей, но мне интересно. Я помню, как он играл за "Сельту". Я в предвкушении и жду матч с Хорватией, игра с ними наглядно покажет наш уровень", - поведал Хабиб.

При этом он отметил, что у него хорошие отношения с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым. "У него был пик в 2018 году, лучшее достижение России, но спад на Евро - не только его вина", - цитирует спортсмена Чемпионат.com.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца текущего года.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.