Глава Минспорта Кубани подал в отставку

Министр физкультуры и спорта Кубани Алексей Чернов по собственному желанию покидает свой пост, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Чернов освобождается от должности и увольняется с госслужбы, он будет работать советником губернатора по вопросам развития физической культуры и спорта, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, Алексей Чернов возглавлял министерство физической культуры и спорта региона с июля 2020 года, до этого он работал на различных должностях в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту, в министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ, в АНО "Оргкомитет "Сочи-2014", а также в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.