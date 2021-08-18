В Ростове будет первый на Юге России детский центр медицинского образования

Власти Ростова-на-Дону в будущем 2022 году планируют создать в городе первый на Юге России специализированный центр медицинского образования для детей, - сообщил сегодня на заседании коллегии глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Мы должны серьезно улучшать и увеличивать наше дополнительное образование. Есть и помещения в центре города, было бы правильно разместить центр там, чтобы детям было удобно", - рассказал Логвиненко, отметив, что создание центра будет включено в программу на 2022 год, передает "Интерфакс".

С инициативой создания такого центра выступила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.

"У нас будет возможность создать первый на Юге России специализированный центр медицинского образования для детей. Это даст нам хороший ресурс для подготовки одаренных детей по направлениям естественнонаучного профиля и роста высоких баллов на итоговой аттестации", - сказала она, добавив, что основным партнером центра готов стать ростовский государственный медицинский университет.