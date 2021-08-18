Главная » Новости

Токаев поставил задачу проработать возвращение этнических казахов из Афганистана

Токаев поставил задачу проработать возвращение этнических казахов из Афганистана

Министерство иностранных дел Казахстана проработает вопрос возвращения этнических казахов из Афганистана. Соответствующее поручение ведомству дал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с обращением этнических казахов, находящихся в Афганистане, глава государства поручил МИД оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину", - поведал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Нами было дано соответствующее поручение посольству Казахстана в Кабуле взять данный вопрос на особый контроль", - добавил он.

Смадияров также отметил, что в Афганистане на сегодняшний день проживает примерно 15 семей этнических казахов, это около 200 человек.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

1130 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!