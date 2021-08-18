Токаев поставил задачу проработать возвращение этнических казахов из Афганистана

Министерство иностранных дел Казахстана проработает вопрос возвращения этнических казахов из Афганистана. Соответствующее поручение ведомству дал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с обращением этнических казахов, находящихся в Афганистане, глава государства поручил МИД оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину", - поведал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Нами было дано соответствующее поручение посольству Казахстана в Кабуле взять данный вопрос на особый контроль", - добавил он.

Смадияров также отметил, что в Афганистане на сегодняшний день проживает примерно 15 семей этнических казахов, это около 200 человек.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.