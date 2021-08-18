"Рособоронэкспорт" намерен расширять сотрудничество с Турцией

Россия готова к расширению сотрудничества с Турцией в вопросе поставок самолетной и вертолетной продукции, заявил глава делегации "Рособоронэкспорта" Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле.

По его словам, в настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет консультации касательно их программы по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения. "Более того, мы готовы к более широкому диалогу. Безусловно, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения их Турции, но турецкая сторона до конца не решила, какой самолет привязывать к программе сотрудничества", - сказал он, отметив, что российская сторона готова к такому развитию сотрудничества.

Также собеседник ТАСС обратил внимание на то, что российская сторона готова продать Турции помимо зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 также технику, обеспечивающую их защиту.