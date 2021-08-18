Зурабишвили поблагодарила Венгрию за эвакуацию грузин из Афганистана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала на своей странице в социальной сети Twitter слова благодарности в адрес Венгрии, эвакуировавшей из Афганистана шестерых граждан страны.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации шести граждан Грузии из Кабула. Подобные проявления солидарности и партнерства очень важны в это трудное время", - сказала президент.

Она также выразила уверенность в том, что оставшиеся в Кабуле грузины очень скоро благополучно вернутся домой.



В понедельник сообщалось, что в Афганистане находятся 22 гражданина Грузии. В ночь с 17 на 18 августа венгерским бортом из Кабула вернулись 6 грузинских подданных.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.