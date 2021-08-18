Полет на параплане в Крыму закончился для алтайской школьницы переломами

Школьница из Алтайского края получила в Крыму тяжелые травмы при падении параплана, - сообщает крымское управление СК РФ.

"В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. Сейчас девушка проходит лечение по месту жительства", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Следствие установило, что владелец параплана на плато горы Ай-Петри незаконно, без соответствующих разрешительных документов, за плату в размере 8 тыс рублей оказал 16-летней школьнице из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре, не проведя достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого летательного аппарата, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета, и, не справившись с управлением, допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри, - подчеркнули в ведомстве.

В отношении владельца параплана, жителя Ялты, следователи возбудили уголовное дело, ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по неосторожности повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.