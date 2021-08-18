В Алматы из Афганистана доставили на военном самолете 42 человека, в том числе россиянина

Военно-транспортный самолет С-295 ВВС Казахстана доставил в Алматы 42 человека из Афганистана. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана.

Воздушное судно совершило посадку в 14:00 (мск). "В Казахстан прибыли 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана", - поведали в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что этим бортом, по просьбе киргизской стороны, были эвакуированы 14 граждан Киргизии. Кроме того, этим самолетом из Афганистана были вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.