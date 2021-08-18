В СКФУ сообщили о рекордном среднем бале в 2021 году

По итогам приемной кампании в 2021 году средний балл поступающих в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) превысил 73, проинформировали в пресс-службе в пресс-службе вуза.

Уточняется, что данные показатель стал максимальным за всю историю существования университета. "Это максимальный показатель за историю существования Северо-Кавказского федерального университета", - сказали в вузе.

Также отмечается, что в этом году в вузе увеличено количество бюджетных мест по физико-математическим, естественно-научным и инженерным направлениям. "Удалось привлечь большее количество абитуриентов с высокими баллами, что говорит об интересе к образовательным программам СКФУ талантливых молодых людей со всего Северного Кавказа", - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.