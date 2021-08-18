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В СКФУ сообщили о рекордном среднем бале в 2021 году

В СКФУ сообщили о рекордном среднем бале в 2021 году

По итогам приемной кампании в 2021 году средний балл поступающих в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) превысил 73, проинформировали в пресс-службе в пресс-службе вуза.

Уточняется, что данные показатель стал максимальным за всю историю существования университета. "Это максимальный показатель за историю существования Северо-Кавказского федерального университета", - сказали в вузе.

Также отмечается, что в этом  году в вузе увеличено количество бюджетных мест по физико-математическим, естественно-научным и инженерным направлениям. "Удалось привлечь большее количество абитуриентов с высокими баллами, что говорит об интересе к образовательным программам СКФУ талантливых молодых людей со всего Северного Кавказа", - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

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