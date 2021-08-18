Международная реакция на режим талибов в Афганистане

Британия – против, ЕС – не исключает

Западные страны, в первую очередь, озабочены вывозом своего дипломатического персонала и беженцев. Так на заседании правящей партии канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлин эвакуирует 2500 афганцев, работавших на немецкие организации. Вместе с семьями Германии предстоит принять 10 тыс беженцев. Параллельно ФРГ вместе с США ведет переговоры с "Талибаном" (запрещен в РФ) об обеспечении беспрепятственного выезда из Афганистана гражданских лиц. Ранее об эвакуации своих дипсотрудников и их афганских помощников заявили власти Франции, Италии и Швеции. Пентагон готов принять 30 тыс американцев и их местных помощников.

Из стран НАТО четко о своем нежелании признавать режим талибов заявила Великобритания. Премьер Борис Джонсон на следующий день после взятия повстанцами Кабула сказал: "Мы не хотим, чтобы кто-нибудь и "Талибан" установили официальные отношения". При этом в вопросе признания или непризнания Лондон намерен действовать вместе с ООН и НАТО. Соединенные Штаты пока со своей позицией не определились. Хотя еще 2 августа госсекретарь Энтони Блинкен угрожал, что "Талибан" не получит международного признания и останется под санкциями, если силой захватит власть в Афганистане.

Замешательство Запада

Любопытна реакция Европейского союза. Еще 12 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял: "Если власть будет взята силой и Исламский Эмират будет восстановлен, талибы столкнутся с непризнанием, изоляцией и отсутствием международной поддержки". Но спустя пять дней он же говорит, что "ЕС готов начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы". Так что ЕС допускает признание талибов.

Запад находится в замешательстве и пытается оправдаться за провал своей миссии в Афганистане. Глава МИД Германии Хайко Маас в ответ на критику от оппозиции говорит, что "федеральное правительство, разведывательные службы, международное сообщество неправильно оценили ситуацию". Пеплом голову посыпает и глава Белого дома. Джозеф Байден сказал, что берет на себя всю ответственность не только за решение о выводе войск из Афганистана, но и за "весь хаос, который происходил во время эвакуации", а также за все "кровопролитие, которое, возможно, прямо сейчас происходит" в стране.

Американские СМИ самокритика Байдена не утешает. Газета The Hill сравнивает провал в Афганистане с провалом во Вьетнаме 1975 года, когда рухнул проамериканский режим в Сайгоне. "В обеих странах США пытались совместить боевые действия и усилия по формированию государственности, что не работало в обоих случаях. Как и в ситуации с Вьетнамом, поддерживаемое США правительство в Кабуле было коррумпированным и неэффективным в политическом противодействии врагу, особенно в провинциях, удаленных от столицы", - пишет The Hill.

Грязью Байдена поливает и журнал Time: "Президент Байден ошибался по всем статьям... Американцы знали, что этот день придет, но конец был таким быстрым и полным, что оглушил всех. Эту реальность сложно принять после почти двух десятилетий присутствия США в Афганистане, гибели более 2,3 тыс военнослужащих, более 20 тыс раненых, сотен тысяч убитых и покалеченных афганцев, после вложений на $2 трлн".

Газета The Wall Street Journal пишет, что сейчас США пытаются влиять на талибов и оказывать на них давление по теме прав человека с помощью союзников: Пакистана, Турции, Великобритании, ЕС, НАТО и ООН. Но такие попытки ни к чему не приведут, если Россия и КНР откажутся поддерживать политику изоляции, а талибы укрепят связи с Пакистаном и Ираном.

Россия и Китай

Россия пока не определилась с признанием талибов. Глава МИД Сергей Лавров и спецпредставитель Кремля по Афганистану Замир Кабулов заявили, что Москва "не торопится с признанием". Кабулов отметил, что РФ наблюдает за тем, "как режим будет себя вести". При этом нельзя не улавливать позитивные ноты в заявлении Лаврова, назвавшего обнадеживающим "желание (талибов – прим. ред.) иметь правительство с участием других политических сил" и заявления в поддержу образования девочек.

Китай тоже тянет с ответственным решением. Глава МИД Ван И в телефонном разговоре с Лавровым 17 августа предложил совместно добиваться, чтобы "Талибан" взял на себя ответственность за безопасность граждан и посольства РФ и КНР, и боролся с терроризмом. Ван И считает, что Москва и Пекин должны убедить талибов придерживаться мирной внешней политики. Ранее канал CNCB писал, что КНР готов к сотрудничеству с новым режимом в Афганистане в обмен на добычу там редкоземельных металлов, чья общая стоимость составляет $3 трлн. В июле Ван И встречался с главой политического комитета афганских талибов муллой Абдулом Гани Барадаром.

Иран, Пакистан и Турция

Что касается других региональных стран, то Средняя Азия наверняка будет координировать свои действия с Москвой, ибо Россия является гарантом безопасности Киргизии, Казахстана и Таджикистана в рамках ОДКБ. С Узбекистаном тоже ведутся консультации по линии МИД и Минобороны. Пакистан давно сотрудничает с талибам. "Талибан" основывался на территории Пакистана при поддержке местной разведки, и в 1996-2001 годах Пакистан был одним из трех государств, признавших Исламский Эмират Афганистан. Так что Исламабад может одним из первых признать талибов.

Иран обеспокоен наплывом беженцев, но готов разместить у себя афганцев. Ранее, в период советского вторжения Афганистан, в Иране обосновались 3 млн афганцев, а после 2001 года – еще от 1 до 2 млн. В 1998 году в консульстве Ирана в Афганистане были убиты 11 дипломатов, ответственность за это Тегеран вменяет "Талибану". Однако сейчас, спустя десятилетия, иранцы могут пересмотреть свое решение.

До последнего признанию талибов будет сопротивляться Индия, опасающаяся распространения экстремизма. При поддержке Пакистана и его союзника КНР талибы окажутся в орбите влияния Индии. Турция тоже вряд ли будет спешить с признанием, учитывая, что талибы выступили против размещения турецких военных в аэропорту Кабула.