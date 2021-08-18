Red Wings полетят на курорты Египта из Ростова в начале сентября

В расписании ростовского аэропорта Платов появились новые рейсы в курортные города Египта, - сообщили сегодня в пресс-службе донской воздушной гавани.

Регулярные авиаперелеты начнутся со 2 сентября - в этот день в египетскую Хургаду в 13:00 вылетит первый авиалайнер, - передает "АиФ-Ростов".

Полеты в курортный Шарм-эш-Шейх начнутся с 3 сентября.

Авиаперевозки на обоих маршрутах будет осуществлять российская авиакомпания Red Wings, - говорится в сообщении.