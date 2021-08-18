Собянин предупредил москвичей о приближающейся непогоде

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что согласно прогнозам синоптиков к столице приближается непогода – в ближайшие часы ожидается гроза, дождь и усиление ветра.

"Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей",- написал градоначальник в Twitter.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о переводе всех городские службы в режим повышенной готовности.