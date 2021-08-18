Авиавласти Ташкента решили пока закрыть аэропорт местных линий

Аэропорт местных линий "Ташкент-3" с 19 августа закроется на неопределенное время, - сообщили в Uzbekistan Airways.

"С 19 августа 2021 года аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" будет закрыт на неопределенное время по техническим причинам. Все внутриреспубликанские рейсы будут осуществляться согласно расписанию с Международного аэропорта Ташкент имени Ислама Каримова", – цитирует сообщение Podrobno.uz.

Аэропорт закрывается для организации в нем бесперебойной эвакуации граждан Германии, Афганистана и стран ЕС из Афганистана транзитом через Ташкент в Европу, - сообщили в Минтрансе страны, добавив, что договоренность об этом была достигнута накануне в ходе переговоров Шавката Мирзиеева и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, немцы эвакуируют своих граждан, а также работавших с ними афганцев из Кабула в Ташкент, где их пересаживают на спецрейсы Lufthansa и вывозят в Германию.