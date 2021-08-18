Крым снова будет штормить

Пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму информирует о том, что в регионе прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 25 м/с.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сообщает МЧС России, рекомендуя воздержаться от выхода в море и на набережные.

Ранее сообщалось, что Керчь справится с последствиями разгула стихии в течение недели.