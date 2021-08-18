Село в Грузии потрясло землетрясение магнитудой 4,2

В среду, 18 августа, у села Самеба в 22 км от города Ниноцминда (150 км от Тбилиси) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зарегистрированы в 13:41 по местному времени.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 км.

Напомним, ночью 16 августа у села Самеба была зафиксирована серия землетрясений. Еще одно землетрясение произошло у села накануне, его магнитуда составила 3,9.