МЧС Ставрополья выдало новое штормовое предупреждение

Ставропольские спасатели опубликовали штормовое предупреждение из-за ожидаемого в крае ухудшения погоды после ее кратковременной стабилизации, - сообщает сайт краевого главка МЧС.

"Днем и до конца суток 19 августа, а также в течение суток 20 августа и до утра 21 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Непогода может привести к подтоплению низинных участков в населенных пунктах и на автодорогах, нарушению работы дренажно-коллекторных систем, повреждению линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, деревьев и рекламных щитов. Также возможны повреждения сельскохозяйственных культур и строений, - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник сильный дождь обрушился на Ставрополье, вызвав частичные подтопления дворов и дорог, а накануне в регионе установилась сухая и теплая погода.