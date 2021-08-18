Гарибашвили рассказал об одном из главных достижений "Грузинской мечты"

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что одно из главных достижений правящей партии "Грузинская мечта" – налаживание торговых отношений с Россией.

По словам главы правительства, высокое значение имеет и рынок Евросоюза.



"Мы открыли рынки. Пока рынки сбыта были закрыты, люди теряли мотивацию. После нашего прихода к власти, напомню, мы открыли российский рынок, который является одним из крупнейших в мире, все стремятся его освоить", - сказал Гарибашвили.

Он также напомнил об открытии рынка ЕС. "Кроме того, мы открыли рынок ЕС, крупнейший рынок, рынок с 500 млн потребителей, который также предоставляет нашим гражданам, нашим фермерам уникальную возможность для экспорта продукции", - цитирует премьера "Грузия Online".