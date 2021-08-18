Ростовчане раскритиковали "умные остановки"

Опрос, проводимый департаментом ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону среди местных жителей, показывает, что они не согласны с планами администрации по установке "умных остановок" на территории города.

В настоящее время за установку "умных остановок" проголосовали лишь 72 человека, тогда как против высказались 111 горожан, аргументируя тем, что городским властям следует потратить деньги на более насущные проблемы.

"Благоустройте остановки в городе, защитите их от дождя и ветра. Приведите в порядок имеющиеся и пришедшие в негодность. У молодых людей есть смартфоны, по которым они могут все эти "умные сервисы" использовать без затрат из бюджета города", – пишет на портале "Активный ростовчанин" Андрей Кузьмин, цитирует его "АиФ-Ростов".

Напомним, на городской площади Советов установили пилотный остановочный павильон, оборудованный большим экраном с видом города и точкой доступа Wi-FI. Также в павильоне есть камера и кнопка 112, которые могут обезопасить ростовчан в темное время суток. Также остановка позволяет отслеживать передвижение автобусов.