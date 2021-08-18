Главы МИД РФ и Турции призвали все силы в Афганистане обеспечить безопасность в стране

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане и призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

"Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, министры обсудили другие вопросы международной и двусторонней повестки дня.