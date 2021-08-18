В Северной Осетии резко подорожал сжиженный углеводородный газ

Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Северной Осетии за последние 30 дней выросли на 20%, информирует пресс-служба Минэкономразвития республики.

Уточняется, что подорожание связано с аварией на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое. Ранее сообщалось, что в результате повреждения здания и оборудования завода выпуск СУГ снизилось.

В том случае, если работа завода будет остановлена, это приведет к снижению выпуска сжиженного углеводородного газа в РФ примерно на 15%, а следовательно, рынок этой продукции в ближайшее время будет дефицитным, отмечает ТАСС.