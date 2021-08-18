В Краснодаре тлеет мусорное поле

Сегодня в районе Западного обхода Краснодара вспыхнуло поле, усеянное мусором - информация о пожаре появилась утром в социальных сетях.

В телеграм-канале "Телетайп Краснодара" сообщили, что горит поле на Западном обходе за "Спортивной деревней". В 10:18 сообщение о пожаре поступило и диспетчеру МЧС: прибывшие на вызов спасатели установили, что горит мусор на площади 350 кв м, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Передает портал Юга.ру.

К тушению привлекли 23 человека и 6 пожарных машин. В 12:24 им удалось остановить распространение огня, а к 13:01 ликвидировать открытое горение. Сейчас мусор продолжает тлеть.