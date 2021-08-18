Чиркейская ГЭС стала первым в России энергетическим туробъектом

Компания "Русгидро" открыла для туристов Чиркейскую гидроэлектростанцию в Дагестане – действующая ГЭС стала первым таким туристическим объектом в стране.

""Русгидро" открыла свою первую гидроэлектростанцию для посещения организованными туристическими группами. Это одна из красивейших гидроэлектростанций нашей страны - Чиркейская ГЭС в Дагестане. Сегодня на станции состоялась торжественная церемония открытия первого в России туристического маршрута на ГЭС", - сообщили в пресс-службе компании, передает "Это Кавказ".

Первая экскурсия на ГЭС прошла для учащейся молодежи республики. Старшеклассники и студенты посетили машинный зал станции, а также побывали на гребне самой высокой в России - 232,5 м - арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье.

Посещение ГЭС позволит людям больше узнать о работе ведущих российских производителей "зеленой" электроэнергии, а также убедиться в безопасности и экологичности электростанций, - полагают в компании.

Напомним, Чиркейская ГЭС - самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, она генерирует 1 000 МВт электроэнергии, ее водохранилище - крупнейшее в Дагестане и на Северном Кавказе, его площадь составляет 42 кв км, а ее арочная плотина - вторая по высоте после Саяно-Шушенской ГЭС.