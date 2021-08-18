Мишустин прилетел в Казахстан

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан.

В ходе поездки глава правительства встретится с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

Визит российского премьера начнется с переговоров с Аскаром Маминым. По итогам встречи, которая пройдет в международном финансовом центре "Астана", планируется подписание совместных документов.

Во время визита будут обсуждены актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях.

Помимо этого, предполагается обсуждение вопросов расширения в рамках Евразийского экономического союза и совместных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, передает ТАСС.