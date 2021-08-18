Нурмагомедов: для включения ММА в программу Олимпиады нужно ужесточить правила

Включение смешанных единоборств (ММА) в программу Олимпийских игр возможно в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) ужесточит правила, выразил мнение бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, комментируя высказывание президента Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрита Брауна о том, что ММА могут включить в программу Игр 2028 года как выставочный вид спорта.

"ММА довольно жесткий вид спорта. Можно было бы включить, это интересней, чем керлинг или карате. У ММА больше аудитории, рекламных контрактов. Знаю, что у МОК довольно жесткие правила, но можно ужесточить, поменять правила, как это есть в боксе", - приводит слова спортсмена ТАСС.