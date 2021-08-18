Госпитали Ставрополья десятикратно нарастили потребление кислорода

Ковидные госпитали Ставрополья десятикратно нарастили расход медицинского кислорода, - сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Накануне мы побили рекорд по потреблению кислорода, выйдя на цифру в 1450 т в месяц. В нормальной жизни никогда больше 150 т кислорода мы не потребляли, а сейчас завозим его из Тулы, из Казахстана, проводили переговоры по строительству кислородного хаба", - рассказал Владимиров, передает "Интерфакс".

Ранее о том, что кислородозависимыми из-за более агрессивного течения болезни стали до 90% пациентов с коронавирусом, сообщала заместитель министра здравоохранения региона Наталия Звягинцева, а глава Минздрава региона Владимир Колесников отмечал, что среди зараженных в крае преобладает штамм COVID-19 "дельта".