Гран-при Формулы-1 в Японии не состоится из-за COVID-19

Гран-при Формулы-1 Японии отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Формулы-1 в соцсети Twitter.

"После длительных обсуждений с властями Японии, правительство страны приняло решение отменить Гран-при Японии в этом сезоне из-за продолжающейся пандемии в стране", - сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что в настоящее время Формула-1 работает над изменениями в календаре, в ближайшие недели появится новая информация о расписании Гран-при.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 208 млн, из них более 4,3 млн человек скончались. В Японии выявлены 1 198 825 случаев заражения.