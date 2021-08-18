Здравницы Ставрополья могут стать постковидным реабилитационным центром

Здравницы Кавказских Минеральных Вод ежегодно готовы проводить постковидную реабилитацию для несколько сотен тысяч россиян, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Мы имеем возможность принимать до 700 тыс человек ежегодно", - рассказал Владимиров, подчеркнув, что программы постковидной реабилитации уже разработаны во всех 123 здравницах Ставропольского края, передает "Интерфакс".

"Санатории Ставрополья готовы к проведению всех процедур для того, чтобы человек не чувствовал тяжести от перенесенной коронавирусной инфекции", - поведал губернатор, отметив: для того, чтобы пройти реабилитацию в санаториях Кавминвод, необходимо лишь заказать путевку на сайте выбранного санатория.

Также Владимиров предложил централизованно распределять такие путевки, чтобы любое медучреждение могло отправлять на реабилитацию своих пациентов.