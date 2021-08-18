Российский военный госпиталь снова начнет работать в Сухуме

Мобильный госпиталь Минобороны России снова развертывают в столице Абхазии, ожидается, что в четверг медики смогут принять первых пациентов с коронавирусом.

Российские военные прибыли в Сухум из Ставропольского края во вторник. Госпиталь на сотню коек возводится на территории пансионата "Айтар". Для военных медиков оборудовали отдельный пищеблок и прачечную, чтобы исключить контакты персонала пансионата с госпиталем.

В Абхазию в составе мобильного медицинского подразделения прибыли более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Мобильный госпиталь оборудован 11 аппаратами ИВЛ, аппаратами УЗИ, рентгенографическими аппаратами и другой необходимой техникой.

Напомним, мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года.